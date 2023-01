– Az elmúlt évtizedben 91 vidéki kórházban volt részleges vagy teljes felújítás, és 54 rendelőintézetet is fel tudtunk újítani. A mentőállomásaink közül 107 lett korszerűbb. Mindezeken kívül 23 teljesen új rendelőintézet épült, és 34 új mentőállomás. A mentőautók átlagéletkora is megfiatalodott, eddig több mint nyolc év volt, most már öt év alatti a járművek átlagos életkora. Ebből is látszik, hogy az a közel 1471 milliárd forint, ami évente többlet a magyar egészségügyben, megtette a maga hatását. Ez azonban önmagában csak falakat és gépeket jelentene – ehhez kellenek az orvosok és az ápolók is, akik igyekeznek a magyar emberek egészségét megőrizni – fogalmazott Rétvári Bence.