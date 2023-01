Üzleti ajánlat Mirkóczki Ádámnak – így kezdődik Kersztes Zoltán képviselő keddi közleménye hivatalos oldalán.

– Mirkóczki úr! Egyezzünk meg! Amit kínálok, hogy ön bárhol és bármikor olyan hangnemben gyalázhat engem, uszíthat ellenem, ahogy csak jólesik! Nevezhet engem megint „nyomorultnak”, vagy ahogy akar, nyugodtan beszéljen rólam a maga saját szintjén és stílusában. Ígérem: nem szólok vissza, nem is perelem be, rólam úgyis leperegnek az épp aktuális gyalázkodásai. Csak egy apróságot kérek cserébe: végezze el azt a munkáját, ami egyébként is a hivatali kötelessége lenne. És amiért a fizetését is kapja, nem is keveset. Hajtsa végre a közgyűlés döntését! Hiszen az egri 9-es körzet képviselőjeként immáron 11 hónapja küzdök az Olasz utcai parkoló – mely eső hatására a „Száz Tó Völgyévé” változik – lebetonozásáért – hangsúlyozta Keresztes Zoltán.

Emlékeztetett, hogy tavaly februárban kezdeményezésére 15 millió forintot különített el a város a parkoló rendbetételére.

– Ön és alpolgármesterei nem támogatták, de a képviselő-testület többsége elfogadta a javaslatom. Az összeg meg is lett címkézve, el sem lehet másra költeni. Azóta kérdezem folyton a hivatalt, mikor kezdik már el végre a munkát? Hiába. Se válasz, se betonozás. Utolsó eszközként a múlt héten már a nyilvánossághoz fordultam, de persze ez sem hatott. Ez már abszurd. Ez talán még a fideszes idők szintjét is alúlmúlja. Mintha „valaki” direkt akadályozná, leállítaná a munkát. Kérem, szüntesse meg a munka akadályozását, és végre intézze el hogy legyen lebetonozva az a kis parkoló! Ön a polgármester, ez a dolga! A pénz is megvan rá régóta, csak akarni kellene! A felsővárosiak nem akarnak bokáig a pocsolyákban gázolni! Ez az egriek érdeke, ez Eger érdeke – kérte a képviselő.