Itt azonban nem érnek véget a kislányt ért megpróbáltatások. Februárban kezdődik a rehabilitációja a fővárosban. Ez azért szükséges, hogy a műtéttel elért eredmény hosszú távon fenntartható legyen.

– Hannára kemény munka vár. Tudom, hogy nem lesz könnyű, és nem is lesz mindig kellemes, de szükség van a rehabilitációra, mert a műtét után ez az egyetlen reményünk, hogy ezáltal egyszer talán önállóan is megtanul állni, és még ha segítséggel is, de tud majd járni ennek köszönhetően – osztotta meg a Heol.hu-val az édesanya.

Sok-sok év fejlesztés vár most rájuk, és ez nem csak érzelmileg és fizikailag, hanem anyagilag is megterhelő lesz.

Továbbra is gyűjtenek a kislánynak

A kupak- és az alumínium doboz gyűjtés tehát továbbra is folytatódik.

– Próbálunk a legkevésbé terhet jelenteni az emberek számára. Ha valaki csak pár száz forinttal tudja támogatni Hanna fejlesztéseit, az nekünk már hatalmas segítség, hiszen hónapról hónapra a fejlesztés és szállásunk öt napra összesen 270 ezer forintba kerül. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki eddig segített, hiszen nélkülük a lányunk nem tartana ott, ahol most tart – fűzte hozzá Barczai Zsuzsanna.

Aki szeretné támogatni a családot, az az Összefogás és kupakgyűjtés Hannánk gyógyulásáért Facebook-csoportban leírtak szerint megteheti.