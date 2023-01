– Ráadásul a végleges szerződéstervezetet a közgyűlésnek kell jóváhagyni mielőtt én aláírnám. A gazdasági iroda mindezt jelezte, de ez nem érdekli az Evatot. Ez az egész bezárás részükről puszta rosszindulat. Az egrieket büntetik azért, hogy engem támadhassanak, nekem vélt vagy valós kárt okozzanak a bezárással. Ismétlem, jogilag nem vagyok felelős, hiszen a végleges megállapodást még a közgyűlésnek kell jóváhagyni, amely január végén ülésezik majd – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, hogy ezúton is felszólítja az Evatot, hogy ne büntessék Egert fölöslegesen, ne zárják be a parkolóházat Oroján Sándorék (Fidesz-KDNP frakcióvezető) rossz közgyűlési döntése miatt, hanem üzemeltessék tovább, ahogy az elmúlt években is tette azt a cég!