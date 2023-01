Az idei, szokásosnál hosszabb téli iskolai szünet hátralévő részében, a meteorológiai jóslatok szerint, nem várható hó a hegyekben sem. Ezzel együtt, a síelés, szánkózás lehetőségének híján is minden bizonnyal sokan járják az erdőket családostul vagy egyénileg.

Tavaly Februárban arról írtunk portálunkon, hogy az Egererdő Zrt. munkatársainak tapasztalatai szerint a Nyugat-Bükkben több, mint húsz farkas találta meg az élőhelyét, a Mátrában mintegy tíz példányt észleltek. Vígh Ilona, az erdészeti cég kommunikációs és közjóléti vezetője akkor arról is beszélt, hogy az utóbbi időben a Heves-Borsodi-dombságról is érkeztek jelzések a jelenlétükről. Bakó Botond, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense februárban hangsúlyozta, szakmailag megalapozatlanok és minden valóságalapot nélkülözők azok a sajtóhírek, amelyek az állomány olyan mértékű növekedéséről szólnak, hogy lassan százas falkákban járnának. A szakember kiemelte, hogy a farkas az embert nem tekintik zsákmánynak, de nem is fél tőle.