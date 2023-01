A ­helyi önkéntes tűzoltó-egyesület 1889-ben alakult meg, és egészen 1996-ig működött a településen. Sipos Jánosné polgármester közlése szerint ennek a szervezetnek emléket állítanak azzal is, hogy a róluk szóló relikviákat kiállítják a Lignitbányászati Emlékházban. A községben emellett megemlékeznek Hegyi István Pál helyi származású festőművészről is, aki idén húsz esztendeje hunyt el. Képei egyebek mellett a községháza falait is díszítik.