Az Energiaügyi Minisztériumhoz került át Horváth László, aki eddig a Technológiai és Ipari Minisztériumnál volt villamosenergia-ellátás biztonságáért felelős miniszteri biztos. A megbízatása eredetileg 2024. augusztus végéig szólt volna, az átvételével együtt mandátumát is meghosszabbította a miniszter 2024. december 31-ig. A munkával továbbra is 520 ezer forintos havi fizetés jár az országgyűlési képviselőnek, aki továbbra is koordinálja a visontai erőmű lignit villamos energia termelésének fokozását, működésének optimalizálását.