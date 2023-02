– A tizen- és huszonéveseken kívül az utóbbi pár évben talán az idősebbek sem nagyon tudtak válogatni a nagyobb, minőségi rendezvényeket kínáló helyek között, ezt igyekeztünk pótolni. Nem akarjuk, hogy az egriek csak egy discoként gondoljanak a Broadway Monkey-ra. Helyet adunk majd egyetemi eseményeknek, céges rendezvényeknek, de zenés vacsoraesteket is szervezünk. Egészen a 16 évesektől kezdve az idősebbekig mindenkinek szórakozást szeretnénk nyújtani. A sokszínűségre törekszünk a zenei stílusok terén is: örülhetnek majd a jazz és funky rajongói is, ahogy kedvezünk a minőségi retro zene kedvelőinek is. A teljes választékot szeretnénk elhozni Egernek és környékének. A disco és a rendezvények mellett a Broadway Monkey Music Hallban nyílik egy kávézó, illetve egy minőségi Bistro & Bar, ahol havonta változó étlappal a világ minden ízét bemutatjuk a vendégeinknek. Tehát komplex helyet álmodtam meg, olyan lehetőségekkel, melyek talán régóta hiányoznak a városból– részletezte.

Mirkóczki Ádám már a polgármester-választáskor, 2019-ben is beszélt arról, hogy Egerben nincs hely a fiataloknak. Szó volt róla, hogy a Klapka utcában jön létre bulinegyed, ahol a városlakókat nem zavarják a szórakozók.

– Nem szeretném, hogy az összes szórakozóhely kiszoruljon a város szélére. Egy turizmusból is élő városban kell, hogy a belvárosban is legyen élet. Szerintem az a jó, ha minden városrészben van hová menni. Ezzel nyilván nem azt mondom, hogy a kertvárosok közepére is kell egy diszkó, de a Klapka utcai bulinegyedet továbbra is jó gondolatnak tartom, ám abszolút pénz kérdése. Egyrészt az alkalmas épületeket fel kell újítani a kor biztonsági követelményeinek megfelelően, másrészt pedig többnyire nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Ott van például a volt tüdőgondozó épülete, ami nagy és gyönyörű, s ezerféle funkciót kaphatna. Egyébként városstratégiai kérdésnek tartom a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek meglétét egy turistavárosban, de hangsúlyozom: forrás kérdése. Minden kezdeményezés üdvözlendő, amely egy-egy új szolgáltatással szeretné színesebbé tenni Egert – mondta Mirkóczki Ádám.