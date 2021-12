– A HK az egyetemen bezárt, idén a Liget is, s most a Broadway is sorra került a bazilika felújítása miatt. Az egyházi tulajdonos mást tervez a hellyel. Így a tízen- és huszonévesek számára nem igazán marad hely. Még 2019-ben, a polgármester-választás előtt Mirkóczki Ádám azt ígérte, a fiatalokra fog építeni, szem előtt tartja az érdekeiket. Szó volt róla, hogy a Klapka utcában jön létre bulinegyed, ahol a városlakókat sem zavarják a szórakozók. Ilyen beváltatlan ígéret az iskolabuszprogram, vagy az induló vállalkozásoknak ígért ingyenes ingatlan is – tette hozzá.