A Govinda étterem a vegetáriánus és vegán táplálkozást képviselve, az egészséges életmód elkötelezett támogatója már 27 éve Egerben. Eleinte még sokak számára ismeretlen volt ez az étrend, majd idővel egyre népszerűbbé vált a húsmentes étkezés, s mára már azt sem kell bizonygatni, hogy a kellő változatosággal összeállított vegetáriánus étrend egészséges, tudtuk meg az ügyvezetőtől. Elmondta, eleinte a Krisna-hívő szerzetesek kiszolgálására jött létre az étterem, majd megnyitotta kapuit az egriek előtt.

– Mit jelent Önöknek a dekarbonizációs díj, hogyan fogadták?

– A kamarától már korábban is kaptunk elismerést, 2017-ben Korrekt Partner kitüntetéssel illették éttermünket, amit azért kaptunk, mert akkor és azóta sem volt panasz a Govindára, nincs beírás a vásárlók könyvébe, korrektül bánunk a vendégekkel, és becsületesen állunk az üzlethez is. A nemrég átadott dekarbonizációs díj szintén nagy megtiszteltetés számunkra. A helyszínen szembesültem vele, hogy milyen nagy cégek és komoly emberek kaptak aznap díjakat, s hogy mi is zöld étteremként ebbe a sorba tartozhatunk, annak nagy jelentőséget tulajdonítunk.

Névjegy

Név: Nyolcas Olivér

Lakhely: Eger

Munkahely: az egri Govinda étterem ügyvezetője, az Ételt az Életért Alapítvány egri irodájának vezetője

Elismerések: Korrekt Partner díj 2017, Dekarbonizációs díj 2023

Hobbi: Úszás, focizás

Mottó: „Istenben bízva”

– Hogyan jött az Ön életébe a vegetáriánus étrend és a Krisna-tudat?

– Ez egy hosszú folyamat volt. Az 1990-es években ismerkedtem meg vele Egerben, eljártam programokra. Eleinte csak hobbiként, de annyira megtetszett a légkör, hogy egyre jobban része lett a mindennapjaimnak. Sokat segített az életvitelemen, azóta meditálok, nem fogyasztok alkoholt, nem dohányzom, és jobb emberré váltam. Később éltem Indiában is, ahol még közelebbről megismerkedtem a vallással, és ezek a tanítások a boldog családi életünk alapjai a mindennapokban.

– Miért tarják fontosnak népszerűsíteni a vegetáriánus étrendet?

– Ételkínálatunkból teljesen hiányzik a hús, hiszen az áltattartás jelentős mennyiségű üvegházi gáz kibocsátásáért és az ivóvízkészlet csökkenéséért is nagy mértékben felel, ezt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is alátámasztotta kutatásokkal. Az ENSZ egyik tanulmányából kiderül például, hogy az állattartás az üvegházi gázkibocsátás 18 százalékáért felelős, s ez több mint az összes közlekedési eszköz – beleértve a kamionokat, repülőket és hajókat is – szén-dioxidra átszámított szennyezése együttvéve. Emellett ma már nem kell bizonygatni, hogy a kellő változatosággal összeállított vega étrend egészséges. Egerben is vannak sportolók, akik hosszú évek óta így étkeznek, és remek teljesítményt nyújtanak. A vendégeink közel hetven százaléka nem teljesen étkezik húsmentesen, de sokan tudják, hogy érdemes hetente néhány ilyen napot beiktatni, s már így is sokat tehetnek az egészségükért is.

– Ahogy az a méltatásukban is állt, az étterem mérhető és nyilvános vállalásokat tesz, hogy hozzájáruljon egy alacsony ökológiai lábnyomú és karbonsemleges vállalkozás megteremtéséhez. Milyen törekvéseik vannak erre vonatkozóan?

– Az alapanyagaink kiválasztásától kezdve, a konyhatechnológián keresztül az ételek kiszállításáig és az esetleges élelmiszerhulladék kezeléséig nagy figyelmet fordítunk a fenntarthatóságra. Az alapanyagaink egy részét, főként tavasztól-őszig, környékbeli termelőktől szerezzük be. Dolgozóink előnyben részesítik a gyalogos-, kerékpáros- és a tömegközlekedést, a kiszállításhoz használt gépjárműveinket pedig igyekeztük úgy kiválasztani, hogy azok fogyasztása alacsony legyen. Az energiával ahol csak lehet, próbálunk spórolni, például a zárást követően áramtalanítjuk az elektronikai eszközöket, a világító táblákat, a hagyományos izzókat pedig ledesre cseréltük. Az eldobható műanyag csomagolók kiváltása érdekében vendégeinknek biztosítjuk a tartós, hőálló fémdobozok használatának lehetőségét is.

– Nagy hangsúlyt fektetnek a rászorulók támogatására is. Milyen formában segítik őket?

– Mivel Krisna-hívők vagyunk, így ez az egyik fő missziónk, hogy segítsünk másokon. Napi 750 adag meleg ételt osztunk ki az Ételt az Életért Alapítvánnyal, melynek szintén én vagyok a vezetője. Kapcsolatban vagyunk az Élelmiszer Bankkal, így sok alapanyagot kapunk nagy üzletektől a szegényélelmezési programunkhoz. Az étteremben készítjük a fogásokat, amelyeket aztán helyben osztunk szét azoknak, akikre szüksége van rá, és viszünk belőlük különböző intézményekbe is, például hajléktalan szállóra, családok átmeneti otthonába. Amikor kitört a háború, Ukrajnában is adományoztunk ételt, többször én is részt vettem az akcióban. Az egyik kollégánk ott volt a törökországi földrengés helyszínén is, nemrég tért haza. Antakyában napi ezer adag ételt készítettek a helyi Krisna-hívőkkel, és osztották szét mindazok között, akiknek mindenük odalett a földrengés miatt. Ugyanúgy, mint a mentőcsapatok, mi is megyünk a katasztrófák helyszíneire és segítünk meleg étellel, de elsősorban a helyi rászorulókat támogatjuk.