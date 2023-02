Abból főznek, amijük van

Tuza Gábor az idei büdzséhez hozzáfűzte azt is, hogy mindenkinek alkalmazkodnia kell az adott helyzethez. Abból kell a legfinomabbat, legtáplálóbbat főznünk, amink van. Sirokban a sok bizonytalanság ellenére derűlátó a helyi grémium. Azt azonban mindenkinek tudomásul kell venni, hogy most olyan idők járnak, hogy kétszer is meg kell gondolni minden forintnak a helyét. Mi is tervezzük hagyományos rendezvényeink megtartását is, de visszafogottan, és amennyiben szükséges, akár el is halasztjuk őket. Ezért is hoztuk meg tavaly ősz óta azokat a takarékossági intézkedéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a biztonságos hétköznapok érdekében – fogalmazott.