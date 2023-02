A jelenleg engedélyezett huszonöt férőhelyet harmincra bővíti a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) a gyöngyösi hajléktalan-gondozóban, erről határozott a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása az elmúlt heti tanácskozásán.

– Pár év tendenciája alapján azt látjuk, hogy megemelkedett a hajléktalanok nappali melegedőjét igénybe vevők száma. Tavaly úgy gondoltuk, érdemes az évet kivárni, hogy a járvány enyhülése után ez a trend változik-e, de maradt a növekedés. Ez nyilván a bevételi oldalt is erősíti, de a kiadások szempontjából szakmai és személyi feltételek módosítását nem igényli. Remélhetőleg minél hamarabb lezajlik az engedélyezési eljárás is – foglalta össze Maka Piroska, a KHSZK igazgatója.

Maka Piroska a fórumon egyúttal felhatalmazást kapott a társulási tanácstól arra is, hogy az eddigi mobiltelefon-szolgáltatóval a flottaszolgáltatásról szerződés kössön. Mint az igazgatónő elmondta, a jelenlegi szolgáltató a régi partneri kapcsolatra hivatkozással jobb árajánlatot adott az eddiginél.