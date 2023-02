Dr. Csetneki Attila képviselő a január végi közgyűlésről beszélt a Fidesz-KDNP egri önkormányzati frakciójának keddi sajtótájékoztatóján.

– A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy valaki ilyen mértékben ne vegye figyelembe az önkormányzat alapokmányát és a törvényeket, mint a polgármester - közölte.

- A levezető elnöki jogkörrel visszaélt, nem engedte, hogy szavazzon a grémium bizonyos, neki nem tetsző ügyek tárgyalásáról. Emiatt a kormányhivatalhoz fordultunk. Nem lehet ezeket a problémákat a szőnyeg alá söpörni, érdekli a közvéleményt. Mirkóczki Ádám évértékelőjéből pedig a tények hiányoztak. Az elmúlt 2-3 év kudarcairól semmi nem hangzott el, olyan az, hogy például déli iparterület pályázatból 130 millió forintot vissza kellett fizetni egy el nem küldött levél miatt.

– Az elmúlt 2 évben egyetlen fejlesztést sem sikerült előkészíteni. A városgondozás munkavégzését kritizálják a városban élők, s joggal. Tavaly már nem vállalták a játszóterek karbantartását, de megmaradt feladataikat sem látták el maradéktalanul. Ezért is sürgető a vezetőváltás, de ezt az ügyvezető meghiúsította, ugyanis nem tűzte napirendre Juhász Géza a saját visszahívásáról szóló napirendi pontot a taggyűlésen. Érdekes kérdés, hogy miért küzdenek foggal körömmel azért, hogy még néhány hónapig ügyvezető maradjon. Gyanítjuk valószínűleg leplezni próbálnak egyes ügyleteket. A parkolóház is foglalkoztatja a közvéleményt, melynek ügyében 2 éve nem történt semmi, lehetett volna megoldást keresni ez idő alatt, mi próbáltunk segíteni. Jelenleg egy bezárt parkolóházért fizetünk havi 7 millió forintot, ezzel az erővel a Dobó téren is kiszórhatnánk a városháza erkélyéről ezt az összeget – vélekedett a képviselő.

Bódi Zsolt képviselő kiemelte, fontosnak tartja, hogy a költségvetésben célirányosan határozzák meg a feladatokat.

– Joga van arra a városban élőknek, hogy hétköznapi közérzet javító beruházások valósuljanak meg. Ennek érdekében már most le kell fektetni, hogy milyen beruházásokra fókuszálunk idén a körzetekben. Szeretném azt is, ha a kommunikáció a közgyűlési üléseken pozitív irányba változna, hiszen z a stílus ami most folyik, nem mehet tovább. Az, hogy még a hölgyekkel sem üti meg a polgármester köre a megfelelő hangot, elfogadhatatlan. Mirkóczki Ádám mint levezető elnök nem tartja be a szabályokat, visszaél azzal, hogy ő vezeti az ülést – szögezte le. Hozzátette, továbbra sem válaszol a polgármester a képviselők leveleire. Mint mondta, bár Mirkóczki Ádám azt mondja, bármilyen kérdésben kereshetik de nem érkezik válasz.

Kitért arra is, hogy az Egert elkerülő út felnémeti szakaszát újra kell tervezni, ugyanis az Natura 2000-es területeket oly mértékben érint.

– Egyeztettem a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal erről. Arra kérem a tervezőket, hogy vonják be a lakosságot, hallgassák meg a véleményüket – mondta Bódi Zsolt.