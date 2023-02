Ahogy az a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara méltatásában is szerepel, az európai viszony­latban is ritkaságszámba menő látogatóközpontban modern, interaktív szemlélettel, játékosan mutatják be egyebek között a hazánk második legnagyobb tavának, a Tisza-tónak a gazdag élővilágát és természeti kincseit, melyeket március 11-től az ökocentrumba látogatók is megcsodálhatnak.