A verseny ötletgazdái a gyöngyösi orvosfivérek, dr. Watti Rézan, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztály szakorvosa és dr. Watti Jezdancher, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgató-helyettese. Még 2016-ban indították útjára a megmérettetést, ami a járvány idején csak online formában zajlott.

– Idén, a pandémia lecsengésével, mindenképpen élőben szeretnénk megrendezni, és ahogy korábban is, Gyöngyösön megtartani az országos döntőt – közölte lapunkkal dr. Watti Rézan. – A város iskolái közül az Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Berze Nagy János Gimnázium a kezdetektől aktív résztvevői a versenynek. A tematika szerves része idén is az alkohol, a drog, a dohányzás káros hatásainak, a szexuális úton terjedő betegségeknek az ismerete, az elsősegélynyújtás elsajátítása. Emellett a versenyzőknek készülniük kell alapvető egészségügyi ismeretekből is: például, mikor elég háziorvoshoz fordulni, és mikor kell sürgősségi osztályra menni.

Dr. Watti Rézan kiemelte, a verseny célja, hogy egészségtudatosabban éljen a mai fiatal generáció, és ezzel a jövőben kisebb teher háruljon a magyar egészségügyi rendszerre.