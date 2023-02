Az utóbbi időben több lakos jelezte a településen, hogy a temetőbe bejárnak a vadak, adta hírül Asztalos Miklós polgármester. Közlése szerint az állati nyomokból látszik, hogy szarvas, őz, muflon egyaránt bekalandozik a szépülő sírkertbe. Már most is okoznak kisebb károkat, de a tavaszi virágültetési szezonban ez nagyobb lehet. A polgármester kéri a temetőbe látogatókat, hogy mindenki csukja be maga után a kaput.