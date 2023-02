Télűző farsangi felvonulást tartottak pénteken a Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola szervezésében. Diákok és tanárok közösen járták be Kápolna utcáit, s közben több helyszínen megálltak, hogy az összegyűlt lakosságnak bemutassák zenés táncos produkcióikat.

– Bízunk benne, hogy hagyományt indítottunk el ezzel a formabontó farsangi megmozdulással. Az egész iskola részt vett a felvonuláson, és a szülők, a polgárőrök, valamint az önkormányzat is támogatta a kezdeményezésünket – tájékoztatta portálunkat Besenyeiné Antalóczy Judit, az egyik szervező, aki hozzátette, szinte mindenki, aki él és mozog Kápolnán, összefogott a program sikeressége érdekében. A diákok s tanárok közös zenekart alapítottak, szaxofonnal, nagybőgővel, hegedűvel és citeraszóval kísérték a felvonulást, a diákok pedig egy tánckoreográfiát is betanultak, és a nap folyamán többször előadták azt. A szülők fánkot sütöttek a nézelődőknek és a gyerekeknek, kiszebábot készítettek, a helyi polgárőrök pedig a felvonulás alatt és a tűzgyújtásnál is segédkeztek.

Kiszebábot is égettek

Forrás: Beküldött fotó

– A gyerekek busó-álarcokat készítettek, ezeket viselték a felvonuláson, s miután visszatértünk az iskolába, az óvodásokat és a bölcsődéseket is meglepték maszkokkal, és műsorral is megajándékozták őket. Az utcákat járva legkülönfélébb háztartási eszközökkel csaptunk hangos zajt, majd a felvonulás végén máglyát raktunk, s elégettük a kiszebábot. Mindent megtettünk tehát azért, hogy elűzzük a telet – jegyezte meg a szervező.