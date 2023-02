A mesterségek hete tartalmas időtöltést nyújtott a Szent Anna téri óvoda kisgyermekeinek, adta hírül az önkormányzat. Közlésük szerint az óvodások a helyi Huszár étteremben megismerték a pincér és a szakács munkáját. Az óvodában egy szobafestő mutatta be a kicsiknek a munkaeszközeit, majd közös színkeverés után festhettek is a kisgyerekek. Munka közben figyelhették meg, hogyan dolgozik egy fodrász. Végül látogatást tettek egy boltban is, ahol láthatták, mi mindenből áll egy kereskedő munkája.