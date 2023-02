Podcastsorozatunk legújabb adásában ezúttal a darts sportág rejtelmeibe nyerhettek betekintést hallgatóink. A műsorvezető Bodolai Zsolt (képünkön balra) az Agria Dragons Darts Club elnökével, Csohány Gáborral (középen), és az egyesület ifjú tehetségével, Koczka Péterrel beszélgetett.

Egyebek mellett szóba került, hogy miként fejleszti a darts a matematikai képességeket és miért segíti az összpontosítást, gondolkodást. De beszéltünk arról is, hogy a hazánkban is egyre népszerűbb sportág mit ad a mindennapi élethez. Megtudtuk, hogy 2023-ban mi jelenti a legfontosabb célt az Agria Dragons Darts Club számára, és néhány emlékezetes meccs történéseit is felidézték vendégeink.

Hallgassa meg teljes adásunkat videa- és spotify csatornánkon: