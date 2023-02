A Bükk-fennsíkon is egyre rövidebb ideig tart az az időszak, amikor hóval borított a táj. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad a napokban fotókat és videókat is készíttetett, hogy megörökítsék az egyre ritkább látványt Csipkéskúton, a ménesnél. A fotókat a jövő évi naptárhoz is fölhasználják majd, tudtuk meg Cseri Dávid igazgatótól. Minden évszakban készülnek fotók a csipkéskúti lovak életéről, ezen kívül versenyeken, rendezvényeken készült felvételek is bekerülnek majd a 2024-es naptárba.