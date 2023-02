– A macskák és az emberiség történelme már az ókortól összefonódott egymással, és bár ezek a csodálatos minitigrisek mindmáig megőrizték szuverenitásukat, mégis csodálatos társaivá váltak az embereknek. Inspirálnak, nyugtatnak, gyógyítanak és felvidítanak – mondta Bóday Pál kuratóriumi elnök pénteken a macskák világnapja alkalmából Kápolnán. A Macskaárvaház Alapítvány ünnepségén részt vett Ignácz Balázs főispán, Kovács Zsolt országgyűlési képviselő, Rózsa Norbert olimpiai bajnok mellúszó, Horváth Lajos Laller tereprally európa bajnok, a KTM gyári versenyzője, Kapin Rchárd a Szurkolók az állatokért mozgalom alapítója, Matusek Zoltán a Noé Állatotthon vezetője, Demkó Gábor Novaj polgármestere, Budai István üzletember, illetve Kiss Norbert világ- és sokszoros Európa-bajnok autóversenyző, valamint Szalóki Péter, Kápolna alpolgármestere, az alapítvány önkéntese.

Bóday Pál arra kérte a döntéshozókat, a jövőben gondolkodjanak el azon, hogy a családi adókedvezmények esetében az immáron nagyon sok családban családtagnak számító társállatok gondos nevelése, gyógykezelése is támogatott tétel lehessen valamilyen szinten.

– Egy állat magányos embereknek egyetlen társa, nagycsaládokban pedig sokszor a gyermekek nevelésében, szocializációjában fontos társ és segítség, így aki a törvényeket és az állatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartva nevel társállatot, az megérdemli a segítséget – különösen, ha egy mentett és örökbefogadott állatról van szól. Ez jó az állatoknak, a családoknak és az államnak egyaránt – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy ma Magyarországon a kormány – dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos munkája nyomán – kiemelt társadalmi üggyé nyilvánította az állatvédelmet, és ez jó ok arra, hogy reménykedjünk: ennek megfelelő intézkedéseket is hoz majd annak érdekében, hogy megbecsülje az állatmentőket, és szigorúan megbüntesse az állatkínzókat.

Bóday Pál egyúttal bemutatta azt a makettet, amely alapján szeretnék Kápolna községben felépíteni a világ első, az állat védőszentjének Assisi Szent Ferencnek és a macskák védőszentjének Nivelles-i Szent Gertrúdnak ajánlott kápolnát, amely nyaranta szakrális, tudományos és közösségi rendezvények színtere lehetne, ráadásul nagyszerű turista látványosságként szolgálna ebben a kis faluban.

– Fontos munkát végez a Macskaárvaház, és nagyon bízom abban, hogy minél több fiatal ismeri meg a munkájukat, mert az ő nevelésük és szemléletformálásuk hozhat döntő változást az állat és természetvédelemben – fogalmazott Ignácz Balázs Heves Vármegye főispánja, aki mint mondta, büszke arra, hogy szülőfalujában Kápolnán jött létre ez a különleges állatvédelmi központ.

– Mindenkinek azt javasolnám, próbálja ki milyen az, amikor egy önzetlenül, mindenfajta feltétel nélkül szerető, rajongó társállat várja otthon, mert ez ritka csodálatos érzés, hiszen társállataink nagyon sokszor szinte a gazdájuknak élnek, ami egészen különleges boldogságot jelenthet egy állattartónak – mondta saját két kutyája példáját említve Kovács Zsolt (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő, aki támogatandó tervnek tartotta egy, az állatvédelem szentjeinek emléket állító kápolna felépítését, és azt ígérte: képviselni fogja a civil állatvédők ötletét. Kovács Zsolt hozzátette: először, de reményei szerint nem utoljára járt Kápolnán, ahol szerinte példaértékű, minőségi állatvédelmi önkéntes munka zajlik.

A főispánon és az országgyűlési képviselőn kívül, a rendkívül nagy macskabarát hírében álló novaji polgármester, Demkó Gábor is állateledel- adományokkal érkezett a macskák világnapi rendezvényre, amely ezúttal macskasimogatással, s nem a hagyományok szerinti faültetéssel zárult, mert a szakemberek szerint az enyhe idő ellenére még fagyott a föld, amely nem optimális a csemeték elhelyezése szempontjából.