Kedden 17 órakor kezdődött meg a Balassi-kard irodalmi és művészeti díj átadásának idei ceremóniája a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. Immár 1997 óta hagyomány február 14-én a Balassi Bálint-emlékkard átadása egy élvonalbeli magyar költőnek, és egy neves külföldi, idegen anyanyelvű műfordítónak. A gyöngyösi származású Molnár Pál újságíró, szerkesztő, ezen irodalmi és művészeti díj életre hívója arról beszélt portálunknak közvetlenül díjátadás kezdete előtt, hogy sokan a mintegy 800 évvel ezelőtti Halotti beszédtől számítják a magyar irodalomtörténetet.

– Nyolc évszázada még soha nem fordult elő, hogy egy magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj mind az öt kontinensre eljusson. A Balassi-kard ezt megtette. Az egyik díjazottunk idén a 68 esztendős, magyar származású Peter V. Czipott, kaliforniai alkotó, aki elsősorban magyar világirodalmi remekeket ültet át angol nyelvre. A Balassi Bálint halála óta eltelt négy évszázadban soha nem fordítottak le még tíz Balassi-verset sem angolra. A mostani Czipott-kötetben 38 Balassi-vers műfordítása olvasható. Budapesten ősszel jelent meg Toll és szablya – The Pen and the Sword címmel, kétnyelvű kötetként. Ezzel Balassi betört az angolszász irodalmi világba. A két éve kitüntetett, Melbourne-ben élő Ross Gillett például már olvasta ezt a kötetet, és tanulmány ír róla az egyik ausztrál folyóiratba. Bátran mondhatjuk tehát, Balassi Bálint költészete immár az egész világot körbezsongja. Az idei másik díjazottunk a szintén 68 éve Zalán Tibor, ismert magyar irodalmár, költő, számos verseskötete jelent meg az elmúlt évtizedekben. Több más műfajban is alkot, írt például rádiójátékokat is. Műveiért jelentős díjakat kapott, elismert alakja a magyar irodalmi életnek. Mint a ceremónia előtt elmondta, boldog, hogy átveheti a Balassi-kardot. Az ünnepi esemény résztvevője az amerikai kulturális attasé is, az ő magyar nyelvű köszöntője, valamint a tavaly díjazott Elena Lavinia Dumitru román műfordító Czipott Péter könyvéről írt méltatása is az ünnepi program része – részletezte Molnár Pál.

A középkori végvári szablya mintájára kovácsolt Balassi-emlékkardokat a bonyhádi Fazekas József Balassi-érmes kardkovács, a szintén a díjjal járó díszokleveleket pedig a Balassi-érmes Vincze László szentendrei nyomdász készíti kezdettől fogva.