– Úgy tudjuk, előrelátóan már tavaly nyáron is tettek takarékossági intézkedéseket.

– Valóban, hiszen saját költségből a hivatal épületének fűtési rendszerét teljes mértékben átalakítottuk és korszerűsítettük. A gázfűtés mellé egy 150 kilowatt teljesítményű bála- és rönkégető kazánt iktattunk be. Már nyáron elkezdtük az önkormányzati fás külterületek takarítását, ennek segítségével biztonsággal tudjuk felfűteni az épületet. Télen ezt a munkát folytattuk, és már a következő télre való famennyiséget betermeltük a hivatal udvarára. Tudjuk azt, hogy a megemelkedett költségek miatt az önkormányzatok támogatása igen nagy terhet jelent az államnak, ezért is tettünk meg mindent, hogy abban a mértékben spóroljunk a kiadásokon, amelyet a költségvetésünk megengedett.