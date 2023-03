A juh gyapja már senkinek se kell, a pandémia óta nem veszik

Borcván Alfréd juhainak van legelője. Most mégsem engedi ki őket, még nincsenek megnyírva, és nem érzik, ha hozzáérnek a villanypásztorhoz – a szomszéd lucernatábla rögtön elcsábítaná őket. A tavalyi aszályban szűken termett takarmányt eszik. A pandémia óta nem veszik a gyapjút, előtte is csak külföldinek kellett.

Nem lenne nagy összeg egyébként, mondja a gazda, de minden forint számítana. A gyapjút most a szeméttel viszik el, neki nincs szíve elégetni.