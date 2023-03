Újhatvanban átadták a régi kispiac területén a Grund Közösségi Teret. A pálya futballozásra és kosárlabdázásra használható, de teqball- és pingpongasztal is várja a kikapcsolódni vágyókat. Emellett három betonkő burkolatú parkolóhelyet és járdát is kialakítottak, de padok, kerékpártároló és hulladékgyűjtők is biztosítják a terület komfortos használatát. A beruházás a hatvaniak ötlete és szavazatai alapján valósult meg a tavalyi közösségi költségvetés részeként.