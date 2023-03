Mintegy 30 borász, 120 féle bor, pezsgősarok, gasztronómiai kiállítók és tematikus mesterkurzusok is várják az érdeklődőket a második Cifra Borsétán március végén Kecskeméten – közölték a szervezők. A március 25-i Cifra Borsétán ott lesznek az Alföld Borrégió pincészetei mellett Tokaj, Villány, Szekszárd, Eger és a Balaton ismert pincészetei is, de képviselteti magát többek között a Mátra, Mór, Pannonhalma és Etyek-Buda is. Az eseményt a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén rendezik meg.

Szabóné Bognár Anikó múzeumigazgató-helyettest úgy fogalmazott, aki szerint a Cifra Borséta központi terét, a Pávás termet már több mint 100 évvel ezelőtt közösségi rendezvények színterének álmodták meg. Mint mondta, a bor megjelenése a múzeumban nem egyedi kezdeményezés, "a kultúra és a művészetek otthona szívesen nyit kaput és nyújt különleges atmoszférájú helyszínt a magyar borkultúrát bemutató és népszerűsítő programnak."

Kiemelt képünk illusztráció, Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap