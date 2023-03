Elhunyt Jéger Károly pápai prelátus, c. esperes, tb. kanonok, c. apát, karitász igazgató, ny. plébános, számolt be vasárnap reggel az Egri Főegyházmegye honlapja. A Mezőkövesd Díszpolgára címmel is kitüntetett lelkipásztor életének 90., áldozópapságának 67. évében, 2023. március 26-án a nyíregyházi Seregély István Papi Otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

Jéger Károly Kompolton született, 1933. 05. 29-én. Pappá 1956. 06. 17-én szentelték. 1956-tól 1958-ig Bélapátfalván, 1958-ban Görbeházán és Kápolnán, 1958 és 1961 között Sajószentpéteren, 1961-től 1964-ig Nyíregyházán volt káplán. 1964 és 1976 között Tiszanagyfalun, 1976-tól 1990-ig Rakamazon, 1990 és 2008 között pedig Mezőkövesden szolgált plébánosként, a város 2003-ban díszpolgári címmel ismerte el tevékenységét. Közben 1994-től 2008-ig kerületi esperes és a Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója volt egészen nyugállományba vonulásáig. Szolgálatát 1980-ban címzetes esperesi, 1986-ban tiszteletbeli kanonoki, 1998-ban címzetes apáti, majd 2006-ban pápai prelátusi címekkel ismerték el.