Szombattól újra jár a Budapestet a Tisza-tóval összekötő Tisza-tó expressz, adta hírül közleményében a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV). Tájékoztatásuk szerint az expressz közvetlen járatként március 11-től május 21-ig, illetve szeptember másodikától novemberig hétvégén és ünnepnapokon közlekedik. Május 22-étől nyár végéig pedig naponta indul a Keleti pályaudvarról Hatvan, Füzesabony és Tiszafüred érintésével Balmazújvárosig.

A Tisza-tóhoz 2021-ben indult a Tisza-tó expressz, ami tavaly óta már meghosszabbított útvonalon Balmazújvárosig közlekedik. Ez a járat közel 50 – igény esetén bővíthető – kerékpárhellyel szolgálja az utasokat. A Tisza-tóhoz történő vasúti utazáshoz ajánlott a Tisza-tavi kerékpárjegy igénybe vétele, mellyel bármely magyarországi vasútállomásról egységes és kedvező áron szállítható a kerékpár a Tisza-tóhoz vezető három vasútvonal bármely állomásáig és vissza. 2022-ben a Tisza-tavi kerékpáros utazások száma 21 ezer volt, 7710 darab Tisza-tavi kerékpárjegyet értékesített a MÁV-START. Az újdonságok közül kiemelhető, hogy 2022 vége óta Budapestről már óránként közvetlenül elérhető Gyöngyös a Mátra InterRégió vonatokkal, az akadálymentes FLIRT vagy emeletes KISS motorvonatok 6-12 kerékpárhely áll az utasok rendelkezésére.

A vasúttársaság a közleményében kiemelte, hogy a kerékpáros turizmus, valamint a bringások ingázásának elősegítése régóta a vasúttáraság prioritásai között szerepel. Tavaly elkészült a nyolcadik regionális kerékpárszállító kocsi, így a fővonalak mellett a mellékvonalakon, helyi forgalomban is nagyobb mennyiségű kerékpár szállítására nyílt lehetőség. A Tisza-tavi, a kelet-börzsönyi és a nyugat-mátrai térség mellett már a Balaton északi partján közlekedő személyvonatok is közlekedtek ilyen kocsikkal. Az utasok már a kerékpáros díjtermékek 35 százalékát vásárolták a MÁV appon, ahol eleve 10 százalékkal olcsóbban lehet jegyet váltani. E mellett a MÁV-START más tarifális kedvezményekkel is ösztönzi a fenntartható közlekedési módok kombinációját, például lehetőség van kedvezményesen kerékpárjegy váltására a Magyar Kerékpárosklub tagsággal vagy START Klub kártyával is. A vasúti bérlettel rendelkező utasok, szombaton és vasárnap a bérleten feltüntetett viszonylaton díjmentes kerékpárjegy megváltásával ingyenesen vihetik magukkal biciklijüket.

A MÁV-Volán-csoport leányvállalatainak egyre több járművén van lehetőség a bicikliszállításra, már nem csupán vonaton, hanem néhány távolsági buszjáraton is. Idén a Volánbusz tavalyhoz hasonlóan a nyári időszámítás ideje alatt tervezi a kerékpárszállítási szolgáltatásának biztosítását. Ennek megfelelően március 26-tól október 28-ig a tavalyi évvel megegyezően a Budapest és a Mátra, illetve a Tisza-tó térsége között közlekedő autóbuszok mellett a Budapest és Salgótarján, Eger, Kazincbarcika, valamint Miskolc között közlekedő egyes járatokon biztosított a kerékpárok szállítása a megadott megállóhelyek között. A kerékpárjegy ára továbbra is 990 forint lesz.