Tagadhatatlanul itt a tavasz, gondolnánk, hiszen már az első gólyák is megérkeztek, és bár a reggelek még csípősek, napközben már érezhetjük a napsugarak melegét.

De valóban itt van a várva-várt évszak?

A csillagászati tavasz kezdete hivatalosan március 20-ára esik idén, számolt be róla az eumet.hu. Mint írják, csillagászati értelemben a tavaszi nap-éj egyenlőség idején kezdődik a tavasz, azaz akkor, amikor a Nap az egyenlítő felett delel. Ez nagyon jól számolható. Percnyi pontosan lehet tudni, csillagászati értelemben mikor kezdődik a tavasz, de még az sem jelenti attól a perctől az időjárás gyökeres változását. Annyira pontosan kiszámolták, hogy már azt is tudjuk, hétfőn, magyar idő szerint 22 óra 26 perckor köszönt be hivatalosan a tavasz.

A játszóterek már gyermekzsivalytól hangosak

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Hevesben a természet már ünnepel, sok helyen már virágba borultak a kertek és az udvarok. Napsárga aranyesők és nárciszok, illatozó jácintok derítik jobb kedvre a járókelőket úton-útfélen. A gyerekek is birtokba vették a játszótereket. A kertészek pedig buzgón palántázhatnak az üvegházakban, fóliasátrakban.

Fotóriporterünk, Berán Dániel megörökítette szűkebb hazánk néhány szépségét a hétvégén, ezeket mutatjuk most meg.