– És akkor még nem is szóltam a szerekről, azokról a táplálékkiegészítőnek nevezett anyagokról, amit pénzt nem spórolva, jól felszerelt laboratóriumokban állítanak elő tanult szakemberek, kémikusok, orvosok. Ezeket a „kajákat” etetik meg – ellenőrzött körülmények között - azokkal a versenyzőkkel, akik az eredmények érdekében még azt is bevennék, amit... no ezt nem is akarom már kimondani – tette hozzá.

Legújabban felmerült egy érdekes kérdés, miszerint a dohány, közelebbről a nikotin is lehet ajzószer. Csak, ahogy a doktor fogalmaz, ki mer beszállni abba a buliba, amelyik ki is mondja ezt.

– Ki meri megtenni azt, hogy egy dohányzó sportolót, olimpiai vagy világbajnokot csak azért tiltasson el, mert dohányzik? Cigizik, pipázik, teszem azt kubai szivart szív, mert Castro bácsi a haverja volt és hozzájut könnyebben. Senki, mert ez diszkriminációt hozhat magával. De azért szeretném gyorsan kijelenteni, hogy a nikotin halálos méreg! Még kis adagban, akár csak a bőrre kerülve is – húzta alá.