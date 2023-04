Bár azt gondolhatnánk, a csúzlizás csak játék, de ennél sokkal többről van szó. A 14 versenyző komolyan vette a felkészülést és a versenyt is, s ezt szombaton be is bizonyították.

- A szervező az aldebrői Kovács Tamás volt, aki szintén űzi ezt a sportot. Az első helyezett Kocsis Tibor lett, aki Fótról érkezett, a dobogó második helyén a helyi lakos, Kovács Tamás végzett, a bronzérmet pedig a budapesti Szántó Szabolcs érdemelte ki - ismertette a versenybíró.

A dobogósok

Forrás: Beküldött fotó

Miután átvették a díjakat és az okleveleket, még egy nyereményjátékban is részt vettek a célbalövők.