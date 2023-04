A Heol.hu Facebook-story-jában megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mi kell a tökéletes nyaraláshoz. A válaszadók többsége, 31 százalék szerint a tengerpart jelenti a tökéletes vakációt. A szavazók 26 százaléka a történelmi, kulturális dolgokhoz kapcsolódó lehetőségét választaná inkább. A városi hangulatot előnyben részesítők aránya 24 százalék volt, és a válaszadók 19 százaléka választaná nyaraláskor az erdőket, mezőket, vagyis egy jó túrát.

Az Instagram-oldalunkon is megkérdeztük az embereket, ahol egy kicsit más eredmény született. A szavazók itt 59 százalékban választották a tengerpartot, illetve az erdők, mezők, túrázás opciót 39 százalékban. A pezsgő városra a válaszadók 5 százaléka voksolt, a kultúra illetve történelem pedig ezúttal egy szavazatot sem kapott.

Ahogy azt a Kemma.hu is írta, a Stem/Mark ügynökség által a Kiwi.com számára végzett felmérés szerint átlagosan a régió válaszadóinak 55 százaléka, ugyanakkor a magyar nők 73 százaléka mondhatja el magáról, hogy már attól libabőrös lesz, ha arra gondol, mit csinál nyaralása vagy miniszabija alatt. Mráz Kata pszichológus, a CGP Europe klinika vezetője szerint minden utazás kimozdít a megszokottból, és ennek számtalan jótékony hatása lehet ránk. Az utazás nyitottabbá is tesz, hiszen más tájakkal, kultúrákkal ismerkedhetünk meg, és megfigyelhetjük, hogy mások hogyan kezelnek különböző helyzeteket.

Minden vizsgált országban 70 százalék vagy annál is többen egy napsütötte tengerpartot választottak, ami a legjobban leírja a számukra legboldogabb helyet. A magyar megkérdezettek több mint háromnegyede kerül a tökéletes boldogság állapotába, amikor napfürdőzhet a tengerparton. A hagyományos, csendes kisvárosok, a havas hegyek vagy virágos dombok és mezők is a boldogság helyszínei. Nálunk a 4. helyen a nyüzsgő nagyvárosok végeztek, ami a régió többi országában jóval hátrébb van a boldog helyek listáján. Nem véletlen azonban, hogy az élen a víz, hegyek, dombok, mezők szerepelnek, ha a boldog helyekre gondolunk, írták.

A felmérés szerint az emberek hajlamosak a szabadidős és pihentető tevékenységeket a boldogsággal társítani, ilyenek például a tengerparton való napozás vagy a napfelkelték és naplementék nézése. A magyarok körében is a tengerparthoz kötődik a legboldogabbnak vélt élmény, pillanat. Szeretünk idegen város nyüzsgő piacán helyi ételeket is kóstolni: a magyar nők 44, a férfiak 35 százaléka írja le tökéletes pillanatként, amikor egy új ételbe haraphat egy addig ismeretlen piacon. Boldogabbak leszünk attól is, ha egy idegen ország festői útvonalán autózhatunk. A magyarok nagyon élvezik, ha egy új város hangulatos kávézójának teraszán ülhetnek és olvashatnak. Messze mi szeretünk a legjobban koncerteken tombolni! Míg a régióban minden 5. válaszadó jelölte meg a fesztiválhangulatot boldogságélményként, addig nálunk tízből hárman - összegezte a Kemma.hu.

