A koronavírus-járvány ideje alatt nőtte ki magát az ötlet szintjéről a versenyig a kerékpáros hegyi maraton a Mátrában, mondta el portálunknak Csuhai Sándor ötletgazda, a július elsején rajtoló Mátra Bike Challenge főszervezője.

– A pandémia kitörése után nem voltak versenyek. 2020-ban találtam ki, vajon a Mátra összes nagy országúti aszfaltozott emelkedőjét le lehet-e gyűrni egy nap alatt, 10 órán belül. Először magam próbáltam ki, majd 2021-ben baráti körben hirdettem meg a kihívást. Negyven éve vagyok nyeregben országúti kerékpárosként, sokakat ismerek a környéken, 17 évig éltem Parádon, és legalább annyit a Mátra más részein. Tavaly már nyílt versenyt rendeztünk. Tudni kell, hogy ez teljesítménytúra és verseny egyben. Sok tekintetben illeszkedik a hazai országúti kerékpáros hagyományokhoz, ezek tapasztalataiból sokat átemeltünk. A mi versenyünk mégis egyedi, mert csak emelkedik, illetve lejt az útvonal, azaz, kifejezetten hegyi maraton. Talán három olyan verseny van az országban, amelyek útvonala komoly hegyeket érint, ebből egy van a Mátrában, és egy a Pilisben, de ott a leghosszabb emelkedő is akkora mint itt a legrövidebb. Minden hosszú távú versenynek megvan a maga nehézsége, de a legnagyobb szintemelkedéssel, leghosszabb emelkedőkkel – nálunk a 160 kilométeres nagy távban összesen 84 kilométer hegymenetet kell teljesíteni – jelenleg talán ez a legnehezebb hazai országúti maraton verseny. Lényeges tudnivaló ugyanakkor, hogy bár nagyon megerőltető kihívás ezt végighajtani, mégsem megy át az extrém sport kategóriájába. A mi versenyünkön a középtáv, kalóriában számolva, mintegy 25 százalékkal több energiát igényel a maratoni futásnál. A hosszú távunk viszont viszont 25-30 százalékal kevesebb energiát emészt fel, mint a népszerű Ironman táv a triatlonban – részletezte Csuhai Sándor.

Mint megtudtuk, a leginkább egyedivé a lebonyolítás módja teszi a versenyt. Mindenki egyszerre rajtol Parádon, és mindenki Galyatetőn ér célba. E két pont között azonban szabad az útvonalválasztás. A versenyzők eldönthetik hogy a teljesítendő emelkedőknek milyen sorrendben vágnak neki.

– Van egy logikus sorrend, de menet közben lehet váltani, ha valaki úgy érzi, épp frissítésre van szüksége. Erre ugyanis, valamint energiapótlásra csak Galyatetőn lesz lehetőség, ahol másfél-két óránként négyszer mindenki elhalad. Vizet természetesen több helyre is készítünk. A szabad útvonalválasztás kicsit hasonlít a tájfutásra, a versenyző dönt, mi éri meg neki jobban. A verseny logikája a biatlonéhoz hasonló, az útvonalban van két rövidítés, ami mindenkinek háromszor esik az útjába. Galyatetőn és Mátraalmáson lehet nem túl meredek, de hosszabb emelkedőt kiváltani egy jóval rövidebb, de sokkal keményebb kaptatóval. Aki nincs hozzászokva a nagyon meredek emelkedőhöz, az könnyen lemerevedhet a nyerhető percek hátulütőjeként. Ez a verseny ugyanis egy stratégiai játék is. Nem elég jól felkészülten, kipihenten nekiindulni. Ha valaki elrontja a nagy melegben a folyadék, az elektrolitok, a sók pótlását, az energiafelvételt, 30 kilométer után már valószínűleg csak kínlódik. Adott esetben görcs miatt fel is kell adnia a versenyt. Április 29-én egyébként pályabejáró edzésnap indul Parádról, ahol mindenki tesztelheti önmagát – mondta Csuhai Sándor.

A főszervező arról is beszélt, hogy az idei versenyen már szintet ugranak a tavalyihoz képest. A parádi rajtnál rendőrségi biztosítás lesz, az igazi szenzáció pedig, a GPS-es nyomonkövetés két hete oldódott meg véglegesen. Minden versenyzőt folyamatosan követni lehet majd, hol tart, hogyan halad. Ugyanezt láthatják a versenytársak is: tehát a gyorsítást, vagy egymás bevárását is választhatják majd. Ez is egyedi az országban. Egész napos élő közvetítés lesz a Mátra Bike Challenge honlapján. Az otthon maradók is nyomon követhetik így a rokonuk, barátjuk versenyzését, szurkolhatnak neki.

– Semmilyen szempontból sem profitorientált, amit kitaláltunk. Jellemző, hogy 40, sőt 50 év feletti emberek is kipróbálják magukat, akik munka és család mellett sportolnak, és még ezer más feladatuk van az életben. Megpróbálják szintidőn belül teljesíteni a távot. Hatalmasat küzdenek, és van, akinek sikerül is. A versenyünk ugyan nagyon fejlődik, a megrendezése biztosított, de még támogatókra várunk. A megerőltető kihívás miatt nagy indulói létszámra sosem lehet számítani, de országosan hamarosan közismert lesz, hiszen már most is sokat beszélnek róla a karaktere, az egyedisége és nehézsége miatt. A Mátra sokunknak jelent nagyon sokat. Aki részt vesz ezen a megmérettetésen, az megérzi magán a Mátra leheletét – fogalmazott Csuhai Sándor.