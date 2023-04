A három pavilonból egyet csak a napelemes, hőszivattyús korszerű kazánokat kínáló cégek töltötték meg. A hazaiak, s a megszokott európai vállalkozások mellett bőven volt távol-keleti kereskedő, s még a törökök is megjelentek. Vicces kép ragadt meg bennem, amikor a nap végén két kis kínai egy hatalmas napelemmel igyekezett a kijárat felé!

Az állványok, korszerű zsaluzási technikák, rafinált tetőfedő eljárások valóban a XXI. századot mutatták be. Azt kell mondanom, ha valakinek van elég pénze, a határ a csillagos ég!

Mivel mi már túl vagyunk a fészekrakáson, inkább a harmadik pavilon bemutatói csigázták fel az érdeklődésünket, amely a lakások, házak belső berendezését, korszerűsítését ösztönözték. Micsoda konyhák, fürdőszobák! A szaniter áruk nemcsak ergonómiailag kiképzett esztétikus, és könnyen tisztán tartható változatokban tűntek elő, hanem a tisztálkodási szokásokat is megváltoztató higiéniai megoldásokat ösztönöznek. Noha a kiállítóknak sem lehetett olcsó bérelni egy standot, mégis egy-két beltéri és kerti bútorgyártó vállalkozás termékeiben el lehetett gyönyörködni.

Persze bőven találkoztunk Heves megyei szereplőkkel is! A legtöbb nagy cégnek van szűkebb lakóterületünkön kirendeltsége, és a Construmán kedvezményeket is adtak. (Nem is álltuk meg, hogy meg ne rendeljük egy rusztikus kőburkolatot a garázsbejáratunkhoz!) Örömmel fedeztük fel a recski illetőségű matracgyártó vállalkozást, amelynek csak rejtélyes kubatúráját nézhetjük a mátraderecskei Mofettához menvén. Mivel a Lakberendezők Egyesülete ingyenes tanácsadással is szolgált az újra berendezéshez, megtekintettük a szemlén résztvevő kevés számú bútoros standot. A tartós és tetszetős – valóban nem olcsó – kárpitozott garnitúrákat egyebek mellett az erdélyi Szászrégenben gyártják, nem raktároznak, hanem megrendelés után azonnal a vevőhöz szállítják a terméket. A Covid utáni első ilyen seregszemlén tehát üzleti filozófiát is tanulhattunk.

A vásári színpadon nívós előadások szórakoztatták a nagyérdeműt. Egyebek mellett kormányzathoz kötődő építészek és jogászok magyarázták el, miért érdemes mégis tervezőt, és mellette műszaki ellenőrt is választani, hogy ha még – a fennálló rendelkezések szerint – egy családi ház építéséhez elegendő a bejelentés is. A baj csak az, hogy ez az információ az építtetőknek szólt, azokból viszont nem sokan nyüzsögtek ezen a fórumon, mert a belépő ára igencsak borsos volt. Érthetetlen: ahol eladni akarnak, miért kérnek még az információkért is pénzt?