Géczy atyáról sok emléket őrzök, lévén, hogy születésemkor már ő volt a kerületi esperesünk, és katonaként ért 1983-as halálhíre. Sajnos a temetésén egy rosszindulatú századosnak „köszönhetően” nem vehettem részt, így azzal vigasztalom magam, hogy léte valóságában emlékezhetek rá. A „kedvenc” papom volt, úgy is, hogy káplánjaiban és a plébánosi székben őt követők közül sok kiváló embert ismerhettem meg. Mindössze 57 évet élt, öttel kevesebbet, mint amennyi most én vagyok, mégis, a mai napig úgy gondolok rá, mint idős, jóságos, bölcs mentoromra. Javarészt neki köszönhetem, hogy a kamaszokéhoz képest is erős tagadáskorszakomban – ami ráadásul a „jóléti szocializmus” csúcsidőszakára esett – csupán egyetlen dolgot nem kérdőjeleztem meg magamban: a hitemet.

Géczy László nem kapott díszsírhelyet a lőrinci temetőben. Ha kapott volna, az nemcsak a korabeli rendszer arculcsapása lett volna, amit az elvtársak nem tűrhettek, de ő maga mindig is tiltakozott az ilyetén való megkülönböztetés ellen. Úgy temették el, ahogy a sorban következett, miként a többi elhunytat; puritán sírját eleinte mindössze árva kereszt őrizte, majd a nyughelyét közadakozás révén többször felújították. Örültem, amikor tavaly – ugyancsak a hívek adományából – elkészült legújabb síremléke, amin a nevén, valamint születése és halála dátumán kívül csupán ennyi áll: Lőrinci lelkipásztora. Az eredetileg isaszegi illetékességű pap nálunk talált örök nyugalomra; elégtételt éreztem, amikor a rendszerváltozás után, ifjú helyi képviselőként kezdeményeztem, hogy posztumusz díszpolgári címet kapjon, s a testület – amit történetesen az akkor alig pár éve megszűnt pártállam kádere vezetett – nem gördített akadályt ez elé.

Amiért most idézem fel az esperes úr emlékét, annak a húsvét közelsége az oka. Pontosabban az a bennem élő kép, amikor elnémultak a harangok és a csengettyűk, és mi, ministránsok, a kereplő hangjával szólítottuk a híveket imához. Az atya pedig a letakart feszület felé fordulva, rekedtes hangján kántálni kezdte: Íme, a szent keresztfa, ezen függött valaha a világnak váltsága.

Az „öreg” pap, aki végigbetegeskedte a fél életét, szemmel láthatóan mozgásszervi problémákkal is küzdött. Így amikor nagypénteken Jézus Krisztus halálára emlékezve nehézkesen leborult, vagy inkább leroskadt az oltár lépcsőjéhez, számomra olyan volt, mintha ő is feláldozta volna magát. Most, vénülő fejjel, biztos vagyok abban, hogy így is történt.