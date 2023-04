— Az ipari telephelyek be- és kiszállítói kamionforgalma egyaránt jelentős, amelyhez hozzáadódik az utcában lévő kamionmosó és kamionszerviz külsős teherautó forgalma is. A felújítás a telephelyek üzemeltetőinek, munkavállalóinak és természetesen a telephelyi szolgáltatások igénybevevőinek is jelentős segítség a biztonságos és kényelmes közlekedéshez – érzékeltette a projekt jelentőségét a főépítésvezető.

Mirkóczki Ádám polgármester híradása szerint az új út kialakítása illetve a csapadékvíz elvezetés megoldása bruttó 88 823 800 forintból valósul meg, melyhez az érintett területen működő 7 vállalkozás összesen közel 21 millió forinttal járult hozzá.