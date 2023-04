A Cukorbetegek Egri Egyesülete Közgyűlést tartott a Bartakovics Béla Közösségi Házban szombaton, ahová az esős idő ellenére sokan elmentek – osztotta meg az elnök, Jakabné Jakab Katalin közösségi oldalán.

– Nagyon sikeres évet értékeltünk, a nehezebb körülmények ellenére is mind a húsz tervezett programunkat sikerült megvalósítani és olyanokat is, ami nem is volt betervezve, de hívtak, és mentünk segíteni. Kétezer tanácsadást és vércukormérést végeztünk, sokakat kiszűrve, akik nem tudtak cukorbetegségükről, így a szövődmények megelőzésére sem volt lehetőségük. Ezt a munkát folytatjuk az idén is. Köszönjük mindenkinek, aki segíti munkánkat. Az Országos Családi Diabétesz Táborunkat augusztus 18-a és 23-a rendezzük meg, ahová még lehet jelentkezni – írta.