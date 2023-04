A 10 millió Fa Alapítvány és a K&H által indított program keretében 6 fát és 12 cserjét ültettek el a gyerekekkel közösen a Tinódi Általános Iskola udvarán pénteken. Előtte a Föld napja alkalmából figyelemfelhívó műsort adtak az iskola diákjai. Elhangzott, a faültetés mára létszükséglet a bolygónkon megindult káros folyamatok megállításában. A pedagógusok kérték, hogy a gyermekek figyeljenek a fákra, a természetre.

Csathó Tibor, az alapítvány helyi képviselője és önkéntese elmondta, a programra az oktatási intézmények – iskolák, óvodák, bölcsődék – pályázati úton jelentkezhettek.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A zöld felületek növelésére az oktatási intézmények részéről is óriási igény van: felhívásunkra 487 intézmény jelentkezett, és kért fákat, cserjéket az udvarukra, közülük választottuk ki a 100 nyertes intézményt országszerte. Ennek a 100 helyszínnek az udvarán összesen 555 fát és 1110 cserjét ültetünk el 2022 november és 2023 május között. A dús lombozatú növények néhány év múlva kisebb parkká alakíthatják az intézmények udvarát, ahova a gyerekek és a pedagógusok is elvonulhatnak hűsölni, feltöltődni.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Azért választottuk az oktatási intézményeket a fák ültetési helyének, mert a klímaváltozás elleni küzdelmet a fenntarthatóságra való neveléssel is szeretnénk összekapcsolni. A gyerekek a kezdetektől, a növények elültetésétől számítva részesei lehetnek a növények életútjának. Gondozhatják az intézményük udvarán lévő növényeket, és a K&H hűsítő ligetek program a pedagógiai programba is beleépül, így több tanórán is beszélgethetnek a növényekről – részletezte.