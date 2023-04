Nagy Norbertet három éve kérték fel, hogy szervezze újra ezt a speciális mentőmotoros egységet.

– A mentőmotorosok szinte bármilyen feladatnál bevethetők, hiszen a lélegeztetőgépen és a gyógyszeradagoló pumpán kívül a betegellátásban nélkülözhetetlen minden felszerelés megtalálható a motoron, ami egy hagyományos esetkocsin is. A nagy teljesítményű, jól felszerelt motorral a helyszínre érve elsőként kezdheti a mentős bajtársunk stabilizálni a beteg állapotát, bármilyen szintű mentőegységgel együtt tud dolgozni, egy alapfelszereltségű mentőnél pedig magasabb szintű segítséget képes nyújtani. Beteget szállítani ugyan nem tudunk, de nem is ez a feladatunk. Cserébe nagyon gyorsan kiérünk a helyszínre, és amíg a mentő megérkezik, megkezdjük a betegellátást, megszervezzük a betegutat. A motor kiérkezése nagyságrendekkel rövidebb a mentőautóéhoz képest. Ebben egyrészt a motor gyorsasága és mozgékonysága segít, hiszen a baleset körüli közlekedési dugóban könnyebben halad: araszoló vagy álló kocsisor között is átlag 50 kilométeres óránkénti sebességgel tud haladni, ami nagyon gyorsnak számít. Ezenfelül akár kirándulóösvényekre, pályaudvarokra be tud haladni, peronokra, járdára is gond nélkül fel tud jutni, szemben a mentőgépkocsival – összegezte Nagy Norbert.

Deutsch Ákos Heves vármegyei vezető mentőtiszt portálunk kérdésére elmondta, hogy Heves vármegyében motoros mentőszolgálat nincs.

– Az csak bizonyos helyeken van a mentőszolgálatnál, a Balaton környékén, Gödöllőn, és a budapesti Markó utcai központban. A motoros mentőszolgálat megalapítását az indokolta, hogy sokkal mobilabb, sokkal gyorsabban el lehet indítani riasztás esetén. Mentőtiszt vagy orvos szolgál ezeken a motorkerékpárokon. A felszerelésük megfelelő ahhoz, hogy gyorsan a helyszínre tudják juttatni az életmentő eszközöket. Azonnal meg tudják kezdeni az ellátást, amíg a földi egység oda nem ér, hogy bekapcsolódjon és elszállítsa adott esetben a beteget, illetve sérültet. Lényeges tudnivaló az, hogy a motoros mentő szolgálatokat főként autópályák mentén létesítették, illetve Budapesten a nagy dugók elkerülése érdekében, mert a mentőmotoros egységek a feltorlódott autók között manőverezve gyorsabban odaérnek a helyszínre – magyarázta Deutsch Ákos.