Ferenczy Tamás, a város főkertésze mutatta meg portálunknak, hol nyílnak a legszebb tulipánok Egerben. Elmondta, hogy negyvenhétezer kétnyári növény és tizenhétezer hagymás virít jelenleg a városban. Utóbbiak között húsz fajtát láthatnak, vegyesen a kétnyáriakkal. A főkertész azt mondta, jót tett a csapadékos idő, de mindehhez komoly előkészületekre is szükség volt: egyrészt a talaj minőségének javításán is dolgozott a Városgondozás Eger Kft. Másrészt pedig tavaly új beszállítót keresett Ferenczy Tamás a város számára, s más újdonságokról is beszámolt.