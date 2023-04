Mókás kisfilmeket kapott az Aktív Magyarország Tavaszi nagytakarítás programja. Az egyikben például egy dinoszaurusz egy táblával próbálja rendre inteni a környezetszennyezőket.

Egyébként ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott hétvégén Andornaktálya is, szerda reggel pedig Egerbaktán szedték a szemetet. Az Aktív Magyarország Facebook oldalán több vármegyénkben zajló eseményt is meghirdettek. E hónap közepén Szúcson és Sarudon is takarítanak.