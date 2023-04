Három napig a díjugratóké volt a szilvásváradi lovas stadion. Pénteken esős időben végül Técsy Attila (Técsy SE) nyerte a fő versenyszámot 130 centiméteren, mögötte a DVTK-s Szuhai Rodrigo és ifj. Szuhai Gyula végeztek a dobogón. Szombaton már 135 centiméteren kellett jól teljesíteniük a lovasoknak, ekkor is Técsy és Vízcsepp nevű lova bizonyult a legjobbnak, az ezüstérmet a diósgyőri Hmaidi Amina és Americano, a bronzérmet ifj. Szuhai Gyula és Cornet’s Blue Sz szerezte meg. Az utolsó napon azonban fordult a szerencse, és ifj. Szuhai nyerte meg a fő versenyszámot, az Abonyi László Emlékversenyt, ezúttal Perthy Jackson nyergében vette jól az akadályokat. Az alappályán ezúttal is Técsy volt a legjobb, de az összevetésben Szuhai gyorsabban teljesítette a pályát. A harmadik helyet is ifj. Szuhai szerezte meg, Cornet’s Blue Sz-szel.