2012. április 27-én adták át Poroszló akkor forradalmian új látványosságát, a Tisza-tavi Ökocentrumot. Immár 11 éve működik, s a több mint egy évtized alatt nemhogy kevesebben, egyre többen voltak kíváncsiak a tó ökoszisztémáját bemutató akváriumokra és kifutókra: rekordokat döntött a látogatottság a járvány előtt.

Ahogy minden évben, 2023-ban is a látogatókkal együtt ünnepelte az ökocentrum a születésnapját. Meglepetések, közös tortázás, szerencsekerék várta ezen a napon a vendégeket, közben felléptek a Tiszafüredi Mazsorettek, volt fúvószenekar, kézművesfoglalkozások - bónuszként pedig a "Mindent bele" belépőjegyet vásárlók részére ingyenesen biztosítottak minigolfozási lehetőséget is. De látványetetésből is több volt vasárnap a megszokottnál.