Szerdán megkezdődött Gyöngyösön a képviselő-testület áprilisi rendes ülése. Képviselői kérdésre válaszolva Kévés Tamás alpolgármester elmondta, hogy még március 24-én az Áchim András és a Zöldkert utca sarkára hívták meg egy lakossági fórumra.

– Ez egy érdekes történet, mert nem én hívtam össze a fórumot, hanem én kaptam rá meghívást. A környéken másfél éve változtattunk a forgalmi renden a Virág, a Kont bíró, az Áchim András és más utcákon. Volt, amelyiket egyirányúsítottuk, illetve más esetekben kétirányúsítás történt. A problémát az okozta, hogy több lakos is jelezte az újabb változtatási igényét, még olyanok is voltak, akik korábban egyirányúsítást kértek egy adott szakaszon, de később mégis annak kétirányúvá tétele mellett tették le a voksukat. A problémának megfelelően nagy volt az érdeklődés a fórumon, mintegy 20-25 lakos vett részt rajta. Úgy tűnik, akkor nyugvópontra jutottak a vélemények és az igények. Azóta az illetékes bizottságban a döntés is megszületett – válaszolta Kévés Tamás.

A Településfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva a lakossági fórum óta a Kont bíró utca jelenlegi egyirányú, észak-déli szakaszát kétirányúsította a József Attila utcától a Kont bíró utca kelet-nyugati irányú szakaszáig. A Papföldi utca jelenlegi, az átmenő forgalom elől elzárt szakaszát megnyitotta az átmenő forgalom számára, méghozzá egy irányban, az Őrálló utcától a Zöldkert útig a Zöldkert utca irányában. A Virág utca jelenlegi egyirányú szakaszát kétirányúsította a bizottság az Áchim András és az Árvai utcák között.

Szintén képviselői kérdésre válaszolva Hiesz György polgármester arról beszélt, hogy április 11-án fogadta Kis Tündét és Eklán Lászlót.

– Kis Tünde korábban a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél dolgozott, és gyakran közvetítettek Gyöngyösre befektetőt. Azóta a Price Hotel House-hoz került, a vendégeim onnan jöttek egy bemutatkozó látogatásra. Felajánlották azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ők végeznek. Ezek elsősorban a cégeink szabályszerű adózásával kapcsolatosak. Szeretnénk minden lépésünket szabályosan, törvényesen tenni. Remélem, ebben tudnak hasznos tanácsot adni az önkormányzatnak, ami konkrét forintmegtakarítást eredményezhet. Júniusban visszatérünk arra, hogy kérünk-e tőlük egy tanulmányt, egy átvilágítást – összegezte Hiesz György.

Az ülés a napirendi pontok tárgyalásával jelenleg is tart.