Magyarország az idén huszonötödik alkalommal kapcsolódik be az európai országokat összekötő Sri Chinmoy Egység Otthon Békefutás váltóba, tájékoztatta portálunknak Repka Sándor szervező. Mint mondta, a békefutás célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot. A nemzetközi váltó május 22-én Gyulánál éri el a magyar országhatárt, majd a Vésztő - Karcag - Kisköre - Eger - Bélapátfalva útvonalon haladva Bánrévénél hagyja el hazánkat május 26-án. Kiskörére május 24-én, Tiszanánára, majd Egerbe május 25-én, Bélapátfalvára május 26-án ér a váltó.

A békefutás magyarországi fővédnöke Miklósa Erika, a Magyar Állami Operaház énekesnője, sportoló nagykövetei pedig Demeter Bence Világ- és Európa-bajnok, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes, Világ- és Európa-bajnok öttusázóink. Repka Sándor arról is beszélt, hogy a 18 ezer kilométeres európai váltó az idei évben 35 országot kapcsol össze.

– A több mint három évtizedes múltra tekintő rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint Ferenc pápa, II. János Pál pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Teréz anya, Carl Lewis. A Peace Run olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A korábbi évek rendezvényeihez hasonlóan az idén is világszerte több tízezer ember kapcsolódik be az 5 kontinens 150 országában az év során párhuzamosan zajló rendezvényekbe. A nemzetközi váltóhoz lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat egy pár lépésre vagy néhány utcahosszra, de akár kilométerekre is. A békefutás ugyanakkor jóval több, mint egy sportrendezvény. A futókat minden településen ünnepséggel köszöntik. Ezeken a helyi harmónia-fesztiválokon a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet eszközeivel fejezhetik ki a helyi közösségek a harmónia iránti törekvésüket és elkötelezettségüket. A Peace Run így tulajdonképpen egy ünnepsorozat, amely végigvonul a településeken, országokon és földrészeken, az egész világon – részletezte Repka Sándor.

A szervező hangsúlyozta, hogy a futás anyagi és politikai érdekektől mentes rendezvény. Az alapító, Sri Chinmoy alapelveit követve, minden országban a helyi szervezők önkéntesen végzik munkájukat, a helyi közösségek szolgálatára, a nemzetközi barátság és megértés jegyében. A rendezvény megszervezésében a szervezők iskolákkal, sportszervezetekkel, települési önkormányzatokkal és állami szervezetekkel működnek együtt. Az élet minden területéről származó nemzetközi futócsapat tagjai saját idejüket és energiájukat szentelik arra, hogy a futás üzenetét a világ minden tájára eljuttassák.

Repka Sándortól azt is megtudtuk, hogy a bengáliai születésű, Amerikában élt alapító Sri Chinmoy (1931-2007) a békefutást a szeretet, béke és egység jegyében indította útjára 1987-ben. Sportolóként, filozófusként, zenészként, képzőművészként és költőként egész rendkívüli életművével ugyanezt a szellemiséget képviselte. 1500 könyvet, 115 000 verset és 20 000 dalt írt, 200 000 festményt festett és közel 800 ingyenes békekoncertet adott szerte a világon. Tevékenysége elismeréséül hazánkban megkapta a Pro Cultura Hungarica és a Magyar Köztársaság Érdemrendje kitüntetéseket, de kiérdemelte az UNESCO Nehru Medallion elismerését is.