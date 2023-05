Szombaton tíz órától délután négy óráig tartó gyereknapra várják a kicsiket és szüleiket a Tűztorony Játszóházban. Lesz habparty, arcfestés, hajfonás, színező, gyöngyfűzés, ugrálóvár és persze játékos akadálypálya, ahol garantáltan minden induló bezsebelhet egy kis ajándékot.

A kézműves foglalkozáson készült gyöngy karkötőket, rajzokat és színezőket természetesen hazavihetik a gyerekek. Hogy a szülőknek is maradjon emlék a zsúrról, a Zen fotó jóvoltából fotósarokkal készülnek a szervezők. A jótékonysággal egybekötött rendezvény célja az is, hogy a legkisebbek is megtanulhassák milyen komoly felelősség gondoskodni egy állatról. Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány munkatársai a helyszínen ismeretterjesztő beszélgetéssel és persze simogatható, szeretgethető kutyusokkal várják a gyerekeket.

A szervező EVAT Zrt. arra kéri a résztvevőket, hogy gondoljanak a gazdikereső négylábú árvákra és egy-egy apró adománnyal járuljanak hozzá a boldogabb életükhöz! Az adományokat a játszóház, illetve közvetlenül az alapítvány munkatársainak is le lehet adni. Elsősorban száraz- és nedves tápra, jutalomfalatra, játékra, immunerősítőre, nyakörvre illetve pórázra lenne szüksége a szervezetnek. Az adománygyűjtéshez csatlakozva az EVAT Zrt. a munkatársai körében is gyűjtést szervezett, illetve a kezelésében lévő Kopcsik Marcipánia egy napos bevételét ajánlotta fel a jótékony célra.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)