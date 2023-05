Heves vármegyén az EuroVelo 14 halad keresztül. Ezt az útszakaszt mintegy 3 éve jelölték ki, s ebben a Mátra Biker is közreműködött. Jászfényszarut elhagyva lép be vármegyénk területére, majd Hatvan, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján után halad keresztül Gyöngyösön. Onnan Mátrafüred, Pálosvörösmart, Abasár és sorban Egerig a mátraalji községek az útvonal. A vármelyeszékhelytől Noszvaj érintésével dél felé egészen Poroszlóig lehet eljutni. A Tisza-tó bármelyik oldalán tovább lehet tekerni a végül Debrecen felé kanyarodó úton.

– Fontos tudni, hogy kerékpárutak mellett a hálózat részei a kerékpározásra alkalmas, arra javasolt útvonalak is – emelte ki Jaros Péter. – Ezek a legtöbb esetben alacsonyabb rendű, csekély forgalmú közutak, ahol biztonságban tekerhetnek a bringások. Az EuroVelo mellett még vannak másutt is kerékpárutak megyénkben, sőt, jelzett erdei kerékpár útvonalak is. Jellemzően felújított pihenőkben lehet felfrissülni, és kerékpáros szervízpontok segítik a bajba jutott turistákat. Az egyre több bringás útvonal a turizmus növekedését eredményezi. Az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeken egyre erősödik a kerékpárosok elszállásolása. Megjelentek a drágább kerékpárokkal, illetve az elektromos kerékpárokkal érkezők. Az e-bike megjelenése ugyanis már jelentős könnyítés a terepen azoknak, akik nem bicikliznek rendszeresen, vagy akiknek eleve tetszik ez a fajta bringa. Rövidebb idő alatt nagyobb területeket járhatnak be vele. Az e-bike ideális eszköz a hegyekben, például a Mátrában is, hiszen a gyengébb fizikummal, erőállapottal rendelkezők is elérhetik azokat csúcsokat, amelyeket az edzésben lévők. Az e-bike turisztikai részaránya ezért nagyon dinamiksan nő – részletezte Jaros Péter.

A Mátra Biker alelnöke, úgy is, mint a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) Észak-magyarországi minősítője arról is beszélt, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízta a szövetséget egy országos kerékpárosbarát hálózat létrehozásával. A cél az, hogy a hálózaton belüli azonos szolgáltatások nyújtása még nagyobb vonzerőt jelentsen a bringásoknak.

– A szállások tekintetében nyilván nem ugyanaz a vendég elvárása egy szálloda, egy vendégház, vagy épp egy kemping esetében. Ezért itt a kötelező kritériumok mellett szektoronként mást kell vállalni. A vendéglátást viszont egységesen kezeljük. Éttermek, pizzériák, büfék, kávézók, pékségek tekintetében egységes az elvárás. Az attrakciók vonatkozásában, például a múzeumok, kalandparkok tekintetében is mindenkitől kerékpárosbarát szemléletet vár el a MAKETUSZ. A legfontosabb alapelvárások a biztonságos kerékpártárolás, telefon-, illetve e-bike töltési lehetőség, szervíz segítség nyújtása, akár információval is a legközelebbi javítóműhelyről, bringamosási lehetőség, amihez akár egy slag is elég, vagy éppen ruhaszárítási lehetőség. Mindezek nem extra dolgok, az egységesítés, és annak ellenőrzése a cél. Folynak az egyeztetések, tárgyalások a hálózat leendő partnereivel. A kerékpárosbarát hálózat önkéntes alapon működik. A minősítő ellenőrzi a vállalások valós teljesítését, és megadja a szállásnak a bringabarát címet – foglalta össze Jaros Péter.