A Heves Megyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikumának meghívására csütörtökön Egerbe látogatott Farkas Bertalan. Az első magyar űrhajós, korábbi vadászpilóta, nyugalmazott dandártábornokot köszöntötték az iskola rendészeti tagozatos tanulói. A meghívott elmondta, 1981-ben is járt már az intézményben, 42 év múltán látogatott vissza. Kiemelte, gondolatébresztőnek is szánja előadását és bízik abban, hogy hamarosan női űrhajósa is lesz Magyarországnak.

A következő magyar űrhajós viszont már biztosan férfi lesz. A jelentkezők között voltak hölgyek is, de a négy fősre szűkített mezőnyben már csak férfiak maradtak. Annak érdekében, hogy valakiből űrhajós legyen, tanulnia kell, emelte ki Farkas Bertalan.