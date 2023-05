Szinte népbetegség a szédülés, „mintha ringlispielen ülnék“, és a fülzúgás, „ezer tücsök ciripel a fülemben, fejemben”. Mi állhat a háttérben és mit lehet tenni? - teszi fel a kérdést közösségi oldalára írt bejegyzésében a népszerű gyöngyösi háziorvos, dr. Mangó Gabriella. - Vannak normálisan jelentkező szédülések, például ha hirtelen felállunk, lehajolunk és felállunk, szinte érzi az ember, hogy lecsusszan a fejéböl a vér. Ha valaki vérnyomáscsökkentőt szed, vagy vérnyomásra ható teát, étrendkiegészítőt ez a "rendszerhiba" teljesen normális következménye a kezelésnek. Nem kell megijedni, nyugi, semmi baj.

Ha a szédülés nem ilyen helyzetekben jelentkezik, akkor több oka is lehet a szédülésnek. - írja, majd felsorolja ezeket:

Nyaki, lumbális gerincszakasz okozta szédülés, belső fül okozta szédülés, és központi idegrendszer okozta szédülés.

És még a magas vérnyomás, vérnyomásingadozás és a cukorbetegség, vagy vércukoringadozás is jusson eszünkbe. Ezen paraméterek könnyen mérhetőek megfelelő eszközökkel.

A gerinc- és fülproblémákat el lehet azért különíteni, de nehezen. Ha a beteg szeme „ketyeg”, akaratlan mozgást végez a szemgolyó, vagy, ha a szédülés inkább fekvéskor jelentkezik, forgó jellegű, és 1 peecen belül magától megszűnik akkor 90 százalék, hogy BPPV szindrómával állunk szemben, amelyre a BPPV-re javasolt torna napi elvégzése gyorsan segít a helyzeten.

A fül eredetű szédülések többsége gyorsan múlik, hányást ritkán okoz, de évekig is fennmaradhat megkeserítve az ezzel küzdök életét.

A nyaki gerinc okozta szédülés hányást is okozhat, mindenféle mozdulat provokálhatja ezt, itt is "ketyeghet" a beteg szeme, ez a szédülés azonban hosszabb ideig okozhat panaszt, és vérnyomásemelkedéssel is járhat, hiszen jelentős feszültséget okoz a betegben, hogy józan részegként érzi magát, és az agyi normális keringést is igyekszik biztosítani a szervezet. Ilyenkor mindenképpen mentőszállítást kérjünk, a sürgősségi osztályok nézzenek rá a betegre. Ha többször jeletkezik ez a rosszullét, nyaki gerinctorna, /majd erröl is lesz video/ sokat segíthet, de az általános gerinctorna, a mozgás szintén javíthat az állapoton. Izomlazító krémek kenegetése a gerincre jelentős javulást eredményezhet és a széltől való gerincvédelem is.

Volt olyan esetem azonban - folytatja a bejegyzését a háziorvos, - amikor egy fiatal huszonéves lány keresett fel, hogy már legalább fél éve jobbra viszi a feje. A „valamerre viszi”, no azt nem szeretem, de sok orvos nem szereti. Az alap ideggyógyászati vizsgálata negatív volt, sőt olyan egyenesen ment, ahogy kevesen tudnak (a tünetei alatt megtanult kompenzálni). Fül-orr-gége negatív, ideggyógyászat szakrendelési alapvizsgálat negatív. CT nem készült. Még szerencse, hogy „locsi-fecsi” vagyok és határozott, így még a neurológiai sürgősségben kért szakvizsgálata előtt azt mondtam a fiatal betegnek, hogy míg nem lesz egy koponya CT-je, addig nem engedem dolgozni menni. Azt nem tudom, hogy csináljuk meg, de ez a határozott álláspontom. Az ideggyógyászati negatív eredménye után ezért valahogy elkeveredtek egy országos intézménybe, ahol a koponya CT tenyérnyi daganatot talált az agyában, amelyet két műtéttel lehetett csak eltávolítani.

Természetesen nem csak agydaganat okozhat ilyen jellegű tüneteket elég hozzá egy jó kis foggyulladás vagy akár egy arcüregi gyulladás is, de egy vírusfertőzés is kellőképpen kifektetheti az embereket - teszi hozzá a doktornő. - Ha a szédülés nem állandó, elmúlik, vagy jön, megy akkor azért ne hívjuk a papot az utolsó kenetért, vehetünk nyugodtan még tartós élelmiszert is, mert még megmaradunk.

Érdemes hosszantartó szédülékenységnél fülgyertyával próbálkozni - javasolja dr. Mangó Gabriella, - agyserkentő gyógyszerekkel, természetes készítményekkel, szédülésre való gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel és kicsivel több folyadékfogyasztással is, de a kiegyensúlyozottabb életvitellel, megfelelő alvásmennyiség "beszerzésével", jógával, relaxáló gyakorlatokkal, teákkal, szexszel, meleg vizes fürdőkkel, gerincmasszázzsal, hiszen rendesen "belefeszülhetünk" a hétköznapokba. Persze mindezt ne egyszerre kezdjük el, fokozatosan válasszuk ki a nekünk leginkább megfelelő technikát. Persze, ha a párotokat kérdezitek, előre fogadnék az általa javasolt sorrendre.

A pszichés tényezői a szédülésnek: ha nem vagyunk a helyünkön. Ez nem zárja ki fizikálisan a rossz tartást, hiszen a fejünk akkor sincs a helyén, a BPPV-t, hiszen a kristályok nincsenek a helyükön, de ha mi nem érezzük jól magunkat a helyzetünkben, no akkor sem vagyunk jó helyen - zárja szavait a népszerű háziorvos.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)