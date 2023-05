A programot Horváth Richárd polgármester nyitotta meg, aki kitért arra, hogy a megmérettetés nem elsősorban a finom ízekről szól; a fő cél, hogy a hatvaniak jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak a szabadban és élvezzék a jó időt.

Az idén Nagy Zoltán királyi főszakács volt a zsűri elnöke, aki szerint kreatív és izgalmas receptekkel készültek a hatvaniak. Elmondta: több szempont alapján értékelik a csapatok ételeit. – Egy ilyen versenyen, nagyon fontos a csapatmunka is, valamint természetesen az ízek harmóniája. Adtunk néhány tanácsot is a versenyzőknek, így felhívtuk a figyelmüket a megfelelő időben történő fűszerezésre, valamint arra, hogy a tálalás is fontos szerepet tölt be az ételeknél – emelte ki.